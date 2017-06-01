Fenerbahçe ve Galatasaray'a 'Konyaspor' şoku

Ziraat Türkiye Kupası'nı Konyaspor'un kazanması ile Antalyaspor'un Avrupa şansı kalmazken Fenerbahçe ve Galatasaray ekstra ön eleme oynayacak.



Ziraat Türkiye Kupası finalinde dün akşam Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Penaltılara giden karşılaşmada kupayı Konyaspor aldı. Konyaspor'un kupayı alması Antalyaspor'un Avrupa hayallerine son verdi.

Atiker Konyaspor'un kupayı kazanması ile Fenerbahçe ve Galatasaray da bu durumdan olumsuz etkilendi. 3.'lük 4.'lük mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, kupayı Başakşehir kazansaydı daha az ön eleme oynayacaktı.

Kupayı Konyaspor kazanınca ise ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Kupası'nda 2 ön eleme oynayacak. Ligi 4. bitiren takım ise UEFA Avrupa Kupası'nda gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak.