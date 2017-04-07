Fenerbahçe'de Akhisar'a hazırlanıyor !

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelen ve altyapı takımıyla dostluk maçları yapan Hollanda'nın Limburg Futbol Akademisi öğrencilerinin izlediği vurgulandı. Öğrencilerin, tanıştığı Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.