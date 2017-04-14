Fenerbahçe’de forvet harekatı

Yeni sezonda Fenerbahçe'de, forvet hattı değişiyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon tamamen yenilenmiş bir forvet hattıyla sahaya çıkacak. Emenike ve Van Persie ile yollar kesin olarak ayrılacak, kiralık olarak kadroda yer alan Moussa Sow'un durumu ise kulübü Al Ahli'nin takınacağı tavra bağlı. Senegalli golcü, gelecek sezon Fener'de olmayabilir. Sarı-lacivertliler, Fernandao'yu satmayı planlıyordu ancak kolu kırıldığı için sezonu kapatan Brezilyalı golcünün takımda kalması kesinlik kazandı. Fenerbahçe, bu nedenle forvet hattına en az 2 transfer yapmayı planlıyor.

Konuyla bizzat yakından ilgilenen Başkan Aziz Yıldırım, yönetime, “Forvet transferini sezon başı kampına kadar yetiştirmeliyiz” direktifi verdi.