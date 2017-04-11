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  1. 11 Nisan 2017 20:48

Fenerbahçe'de Ginkel sesleri

Gelecek sezon planlamasına başlanan Fenerbahçe'de 10 numara için Dick Advocaat'ın önerdiği Marco van Ginkel düşünülüyor.

Fenerbahçe'de Ginkel sesleri
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Gelecek sezon kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında Marco van Ginkel'in adı yazılı. İtalyan ve İngiliz medyası Fenerbahçe'nin Chelsea'li Ginkel ile ilgilendiklerini yazdı.

Chelsea'de tutunamadı

İngiliz devi Chelsea, Hollandalı orta saha oyuncuyu henüz 20 yaşındayken 8 milyon bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Chelsea'de yalnızca 4 maça çıkabilen Vinkel, son 3 sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçirdi.

2015'te Milan'da 17 maça çıkıp 1 gol kaydeden orta saha oyuncusu, 2016'da tekrrar Premier Lig'in yolunu tuttu ve bir sezon da Stoke City forması giydi.

PSV'de yeniden doğdu

Antonio Conte'nin takımda düşünmediği genç yıldız, son olarak PSV'ye kiralandı ve burada gösterdiği başarılı performansla kendini kanıtlamayı başardı. 11 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Vinkel 6 kez de milli formayı giydi.

Advocaat önerdi

Fenerbahçe teknik patronu Dick Advocaat da Ginkel için yönetime olumlu rapor sundu. Ginkel'in takıma çabuk adapte olabilecek yapıda olduğunu belirten Advocaat, "Orta sahadan top taşıyacak bir isim. İyi bir servisçi; aynı zamanda taraftarın seveceği tarzda göze hoş gelen bir oyunu var. Şartları zorlamadan alınabilecek ideal oyunculardan" dedi.

Van Ginkel'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. 

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