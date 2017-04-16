Fenerbahçe’de hedef yine Gabigol

Yeni sezonda forvet hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Inter'de fazla forma şansı bulamayan Gabriel Barbosa'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Gabigol daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor, İtalyan kulübü de tecrübe kazanması için Brezilyalı forveti kiralamaya sıcak bakıyor. Fener'in, genç forvetin menajeri ile temasa geçtiği ve teklifini ilettiği öğrenildi.

Menajer Wagner Riberio, Barbosa için İtalya dışından teklifler geldiğini söyleyerek Fenerbahçe'yi işaret etti. Riberio, “Belki de taktiksel açıdan gelişmesi gerekiyor ancak fiziksel, ahlaki ve psikolojik olarak göz ardı ediliyor. Inter'le görüştüm, daha fazla oynayamazsa başka bir kulübe gidecek. İtalya dışından ilgilenen ekipler var” dedi. Eski yıldızı Deivid de Gabigol'e Fener hakkında bilgiler verdi.

Forvette Fenerbahçe’nin diğer adayı ise bonservisi Inter'de olan ve Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Jovetic. Sarı-lacivertliler, kiralamak istediği Karadağlı golcüyü ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. Fener'in hedefindeki bir başka isim ise bonservisi Chelsea'de olan ve Bristol City'de oynayan Abraham. Sarı-lacivertli yönetim, genç golcüyü kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.

GABIGOL KİMDİR?

Doğum Tarihi: 30 Ağustos 1996

Doğum Yeri: Sao Bernardo do Campo-Brezilya

Boyu: 1.78 m

Mevkii: Forvet

Kulübü: Inter

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30.6.2021