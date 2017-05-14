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  5. 14 Mayıs 2017 13:31

Fenerbahçe'de Kadıköy mumla aranıyor !

Fenerbahçe eğer son iç saha maçında Trabzonspor’u yenemezse, evindeki en kötü performansı sergileyecek.

Fenerbahçe'de Kadıköy mumla aranıyor !
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Rakip takımların korkulu rüyası haline gelen Kadıköy, bu sezon eski günlerini aratıyor. Antalyaspor mağlubiyetiyle birlikte taraftarı önündeki puan kaybını 19'a yükselten Fenerbahçe, tarihinin en kötü iç saha performansına çok yakın.

Süper Lig'in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994-1995 sezonundan bu yana evindeki maçlarda rakiplerine sahayı dar eden sarı-lacivertliler, bu sezon puan kaybetme rekoruna yaklaştı. 1999-2000 yılında taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda 20 puan kaybeden ve ligi zirvenin 18 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, 33. Haftada oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasından galibiyet çıkaramazsa, iç sahada puan kaybetme rekorunu kırmış olacak.

Puan alan takım sevinirdi

Geçtiğimiz sezonlarda Kadıköy'den galibiyetten ziyade beraberlik alan takımlar bile büyük sevinç yaşardı. 1994-1995 sezonundan bu yana oynanan 21 sezonun 7'sinde Fenerbahçe sahasında rakiplerine maç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Mustafa Denizli önderliğinde şampiyon olduğu 2000-2001 sezonunda ise iç sahada oynadığı 17 maçın tamamını kazanmayı başardı. Advocaat yönetiminde geride kalan 16 iç saha maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 29 puan toplayabilen Fenerbahçe, hanesine 29 puan yazdırabildi.

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