Fenerbahçe'de Kjaer ve Stoch ayrılıyor !

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer konusunda Milan'ın ısrarı sürüyor. Daha önce Kjaer'e talip olan ancak Fenerbahçe'ye, "Oyuncunun yıllık ücreti yüksek, 7.5 milyon Euro'luk bonserviste indirim yapın" mesajını ileten İtalyan kulübü, sarı-lacivertlilerden olumsuz yanıt almıştı. Milan'ın ikinci kez sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ve bu kez iki kulüp arasında yapılan pazarlıklarda rakam farkının bir hayli azaldığı gelen haberler arasında.



KIZ ARKADAŞI ÇOK İSTİYOR

Öte yandan Kjaer'e bu yaz dünya evine gireceği Eline Gollert'den de transfer için büyük baskı var. Kjaer ile Roma'da bu yaz evlenecek olan Gollert'in Milano'da yaşamak istediği ve bu nedenle transferin gerçekleşmesi için müstakbel eşine büyük baskı yaptığı kaydedildi. Fransız ekibi Lille'den 2015-2016 sezonu başında transfer edilen tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.



BİZİMLE DEĞİLSİN STOCH!

Fenerbahçe'de Emenike ve Van der Wiel'in ardından kendisine kulüp bulması istenen üçüncü isim Miroslav Stoch oldu. Yöneticiler, tatile çıkmadan önce Slovak oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi ve, "Gelecek sezon seni düşünmüyoruz. Kendine kulüp bulursan kolaylık sağlarız" dedi.



VALBUENA PAZARTESİ GELİYOR

Transfere hızlı giren Fenerbahçe, Mehmet Ekici sonrası son olarak Olympique Lyon forması giyen Fransız hücumcu Mathieu Valbuena'yı resmen kadrosuna kattı. Valbuena, pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve kendisini sarı-lacivertli formaya bağlayan üç yıllık resmi imzayı atacak.