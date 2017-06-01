Fenerbahçe'de Lens’in alternatifi bulundu

Bu sezon kadroyu baştan aşağı yenileyecek Fenerbahçe’de Jeremain Lens’in alternatifi bulundu. Sarı Lacivertliler sağ açık pozisyonu için Monaco’dan Nabil Dirar ile anlaşmak üzere.

Oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, bu transferi kağıda dökmek için de harekete geçmiş durumda.

1986 doğumlu Faslı oyuncu bu sezon Fransa Liginde 18, Şampiyonlar Liginde 11 maçta Monaco Formasını giydi. İngiltere ve Fransa’dan da teklifler alan Dirar’ın Fenerbahçe’den gelen teklifi daha uygun bulduğu gelen iddialar arasında.

Sarı Lacivertlilerin transfer gündemi oldukça canlı. Yönetimin bir çok oyuncuyla yeni sezona yönelik anlaşmaya vardığı, yeni teknik direktörün ilan edilmesinin ardından isimlerin bir bir açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Yönetimi’nin kale için anlaşmaya vardığı Arsenal File Bekçisi David Ospina’nın yanı sıra orta alan için Olimpik Lyon’lu Mathieu Valbuena’nın imzalarının an meselesi olduğu gelen iddialar arasında.