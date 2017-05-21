Fenerbahçe'de Malinovsky harekatı

Bonservisi Shakhtar Donetsk’te bulunan ve 1.5 sezondur Genk’te kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, çift yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 25 maçta 7 gol, 8 asistlik performans ortaya koyan Malinovsky yine kiralanacak.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, özellikle son 2 sezonda sıkıntılar yaşadığı orta sahayı şimdiden oluşturdu.

Aykut Kocaman’ın planlaması ve Fenerbahçe Yönetimi’nin de çalışmalarıyla orta saha transferi konusunda önemli adımlar atıldı. Uzun süredir takip edilen Shakhtar Donetsk’in Belçika’nın Genk takımında kiralık oynayan orta sahası Ruslan Malinovsky konusunda anlaşma sağlandı.

Son 1.5 sezonda Genk kulübünde kiralık forma giyen 23 yaşındaki orta saha, çift yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Aykut Kocaman’ın onayıyla kadroya dahil edilmesi planlanan Malinovsky, bu sezon 25 resmi maçta 7 gol 8 asistlik performansıyla dikkat çekti. Shakhtar’ın ‘genç futbolcu’ politikasında önemli bir isim olarak kadroya katılan ve tecrübe kazanması amaçlanan Malinovsky’nin gelecek sezon da Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan orta sahadaki hamlelerini Ruslan Malinovsky ile sınırlı tutmayan sarı-lacivertliler, Olympique Lyon’un tecrübeli yıldızı Mathieu Valbuena’da da sona geldi.

Lyon Kulübü’nün, yüksek maaşından dolayı elden çıkarmak istediği 32 yaşındaki oyun kurucu, Fenerbahçe ile anlaşmaya artık çok yakın... Kanatlarda da oynayabilen Fransız oyuncunun sarı-lacivertli formaya kavuşması bekleniyor.

Daha önce Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek Mehmet Ekici’yi yeni sezon öncesi bedelsiz kadroya katma konusunda anlaşan Fenerbahçe, böylece şimdiden orta sahasının 3 yeni ismini belirledi.

Aykut Kocaman’ın dinamik ve çift yönlü orta saha sisteminde, Ruslan Malinovsky, Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici büyük rol oynayacak.

10: Ruslan Malinovsky, Belçika’nın Genk takımıyla ligde 10 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol atarken 3 asist yaptı. Belçika’da play-off aşamasında da 8 maça çıkan genç orta saha 3 gol, 4 asistle dikkatleri topladı. Malinovsky, Avrupa Ligi’nde de bu sezon 5 maçta 1 gol 1 asist yapmıştı.