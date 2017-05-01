Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı şoku !

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi elde eden Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi başarılı sağ beki Şener Özbayraklı'dan kötü haber geldi.

15 gün yok

Dün oynanan Rize maçında 14. dakikada yenilen golde hatası olan ancak ondan önceki Galatasaray ve kupadaki Başakşehir maçlarında yaptığı asistlerle takdir toplayan Şener'in sol üst adalesinde yırtık olduğu ve 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Böylece 27 yaşındaki oyuncu pazar akşamı oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fabiano Porto'ya gidiyor

Yine Rize maçında Kweuke'nin gollük şutunu kuratrdıktan sonra sakatlanan kaleci Fabiano'nun da Porto'nun doktorunun tavsiyesi üzerine kulübüne gidip yapılacak kontrollerin ardından ameliyat olacağı öğrenildi.