Fenerbahçe'den Batshuayi bombası !

Belçika’nın son yıllarda Benteke ve Lukaku’nun ardından dünya futboluna armağan ettiği son golcü Michy Batshuayi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sene ses getirecek bir kadro kurup tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi’nin hayallerini süslüyor. Batshuayi, geçtiğimiz sezonun başında 39 milyon Euro’ya (156 milyon TL) Marsilya’dan Chelsea’ye transfer oldu. Ancak bir türlü beklediği kadar şans bulamadı.

20 maçta 235 dakika

Ligde 38 maçın sadece 20’sinde toplamda 235 dakika oynayabilen Batshuayi, sezon sonunda kiralık olarak ayrılmaya kararlıydı. Belçikalı golcü, 36. haftada West Bromwich karşısında şampiyonluğu getiren golü atarak bir anda sükse yaptı. Ardından Watford önünde 84 dakika görev yapıp 1, son hafta Sunderland karşısında son 28 dakikada oyuna girip 2 kez fileleri sarstı. Batshuayi, ligin son döneminde yaptığı çıkışa rağmen, büyük ihtimalle kiralık olarak ayrılacak.

Stoch&Meireles’i almışlardı

Mart ayında, Chelsea’nin genç oyuncuyu 2 sezonluğuna kiralama kararı verdiği açıklanmıştı. Fenerbahçe, İngiliz ekibinin kapısını 1+1 yıllık kiralama teklifiyle çalacak. Sarı-Lacivertliler, daha önce Maviler’den Stoch ve Meireles’i transfer etmiş ve iyi bir ilişki kurmuştu. Chelsea, Soma faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek vermek için Kadıköy’de düzenlenen futbol turnuvasına da gelmişti. Yönetim, yakın ilişkiler sayesinde İngiliz deviyle anlaşacağına inanıyor. Ardından Batshuayi’yi ikna etmek için harekete geçilecek.