Fenerbahçe'den Claude Dielna hamlesi

Özellikle forvete ve orta alana transfer yapması beklenen Fenerbahçe, olası bir kötü sürprizle karşılaşmamak için savunma alternatifleri üzerinde de çalışıyor.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe bir yandan eksik bölgelere futbolcu ararken bir diğer yandan da alternatifleri elden bırakmıyor. Bu isimlerden birisi de stoper Claude Dielna.

BONSERVİSİ YOK

Sarı lacivertli takım, savunma bölgesinde şu an için bir sıkıntısı bulunmamasına karşın, Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'in ayrılma ihtimaline karşı elini güçlendirmek istiyor. Bu alanda da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye bonservisi Sheffield Wednesday'de bulunan 1.84'lük stoper Claude Dielna önerildi.

Geçen sezonu Dinamo Bükreş'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Fransız oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sarı lacivertli takımın işine geliyor. Çünkü Finansal Fair Play, Fenerbahçe'nin başında 'Demokles'in Kılıcı' gibi duruyor.

SUNDERLAND'İN DE LİSTESİNDE

Öte yandan savunmasından Lamine Kone'yi kaybetme ihtimali olan Sunderland de Claude Dielna'yı listesinde bulunduruyor. Devre arasında Romanya ekibi D. Bükreş'e kiralanan Dielna takımı ile 10 maça çıktı ve tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

Sabah