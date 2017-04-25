Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ferri çalımı

Fransız Le 10 Sport'un haberine göre; Adı devre arasında Galatasaray ile anılan Jordan Ferri için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Fransa'dan Le 10 Sport'un iddiasına göre sarı-lacivertli ekip 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer edebilmek için Atalanta ile mücadele içine girdi.

Jordan Ferri kimdir?

25 yaşındaki Jordan Ferri, Lyon altyapısında yetişti. Başka takım forması hiç giymedi. Orta sahada oynayan Jordan Ferri, bu sezon Lyon formasıyla 31 maça çıkıp, 3 gol attı ve 3 asist gerçekleştirdi. Jordan Ferri'nin transfermarkt değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor ve Lyon ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.