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  5. 09 Haziran 2017 20:41

Fenerbahçe'den Jeremy Mathieu bombası

İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Barcelonalı Jeremy Mathieu ile Fenerbahçe anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçe'den Jeremy Mathieu bombası
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Sarı-lacivertli yöneticiler Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jeremy Mathieu transferini bitirmek üzere. Aykut Kocaman'dan onay bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli yöneticiler Fransa'da Valbueana için görüşmelerde bulunduğu sırada Mathieu'nun menajerleri ile de bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardı.

İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 1.92 boyundaki Fransız stoper Barcelona'da bu sezon gözden düşen bir isim. Katalan ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperin bonservisi düşük bir bedel karşılığında alınacak.

20 Milyon Euro'ya gitmişti

Jeremy Mathieu 2014 yılında 20 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibiyle 3 sezonda 89 maça çıkan Fransız oyuncu 3 gol atma başarısı gösterdi.

Fanatik

barcelona , fenerbahçe , Mathieu