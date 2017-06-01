Fenerbahçe'den Rodriguinho için yeni teklif

Brezilya'nın 'meutimao.com' sitesi, Fenerbahçe'nin Rodriguinho için yeni teklif sunduğunu yazdı. Sitede yer alan haberde Türk ekibinin, Rodriguinho'dan vazgeçtiğini söyleyenlerin yanıldığı vurgulanırken, tam aksine sarı-lacivertli kulübün Brezilya'ya geçtiğimiz haftalarda bir temsilci gönderdiği ve transfer için ocak ayından daha ısrarlı olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı 4 milyon euro'luk teklifini yükselttiği de iddia edildi.

HAKLARI 3 KULÜPTE

Corinthians, Rodriguinho'nun sözleşmesini 31 Aralık 2019'a kadar uzatmıştı. Ancak Brezilya ekibi, sambacının bonservis haklarının sadece yüzde 50'sine sahip. Oyuncunun haklarının yüzde 40'ı Capivariano'da bulunurken, yüzde 10'u ise Amerika MG'nin elinde.

'EVET' DEMİŞTİ

Fenerbahçe, Rodriguinho'yu ara transfer döneminde de istemiş hatta oyuncuyu ikna edip, anlaşma sağlamıştı. Ancak kulübü Corinthians bırakmayınca transfer gerçekleşmedi.

LYON'A GÖZDAĞI MI?

Oyun kurucu olarak Valbuena ile de görüşen yönetimin, Rodriguinho atağıyla Lyon'a pazarlıkta gözdağı verdiği ve alternatifini hazırda tuttuğu belirtiliyor.

24 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Corinthians formasıyla bu yıl 24 maça çıkan Rodriguinho 9 gol kaydetti, 2 de asist gerçekleştirdi. Sambacı 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptı.

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