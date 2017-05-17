Fenerbahçe'den UEFA'ya belgeli savunma !

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, UEFA Başkanı Ceferin'le Nyon'da yaptığı zirvenin perde arkası ortaya çıktı.Fener'in patrounu UEFA yönetimine giren Servet Yardımcı'nın da yer aldığı buluşmada UEFA Başkanı'na ilk olarak 3 Temmuz'da haksızlığa uğradıklarını anlattı. Yıldırım 2011'deki şike davasının bir FETÖ operasyonu olduğuna dikkat çekip 'Elinizdeki belgeler gerçek dışı' ifadelerini kullandı.

YOLUMUZ KESMEYE ÇALIŞTILAR

Yargıtaydan çıkacak karara dikkat çekerek, Ankara'dan kendilerinin haklı olduğunı ortaya koyan belgeyi beklediklerini kaydeden Aziz Yıldırım 'O belge sonrası bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere büyük tazminat davası açacağız. 2011'de kurulan kumpas yüzünden devler ligine gidemedik. UEFA'dan Avrupa'dan men cezası aldık, maddi kayıba uğradık. Hakem hatalarıyla Fenerbahçe'nin yolu kesilmeye çalışıldıı' şeklinde konuştu.

BİZE EK BÜTÇE VERMENİZ LAZIM

Yıldırım, 'Kulüp olarak Finansal Fari Play kriterlerine uyuyoruz. Ancak kur farkından dolayı zarar artışı var. Bu nedenle 10 milyon euro'luk transfer bütçemiz arttırılmalı. Bize ek bütçe vermelisiniz. Şampiyonlar Ligi kotası değişmeli. Devler Ligi ve UEFA'yı alan takımlar doğrudan katıldığı için bu ülkelerin takım sayısı artıyor. Bizim şampiyonun bile ön eleme oynama durumu olabilir. Aslında Türkiye'den fazla takım alınması lazım' dedi.