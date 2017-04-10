Fenerbahçeli taraftarlar kaza yaptı
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  1. 10 Nisan 2017 09:03

Fenerbahçeli taraftarlar kaza yaptı

İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftar kafilesini taşıyan minibüs, mermer yüklü TIR ile çarpışırken, 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

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İstanbul’daki Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını izlemek için Balıkesir’in Edremit ilçesinden yola çıkan taraftar kafilesini taşıyan 10 RK 041 plakalı ticari minibüs, dönüş yolundayken, aynı şeritteki 50 SP 306 plakalı mermer yüklü TIR ile çarpıştı. E-87 Karayolu’nun Edremit istikametindeki 25’nci kilometrede saat 04.00 civarında meydana gelen kazada minibüsteki yolculardan Türker Öztuğ (39) yaşamını yitirirken, minibüsteki sürücü Sefer Kılcı (46) ile 18 yolcu yaralandı. Kaza sırasında yolun bir şeridinde park halinde olduğu iddia edilen TIR sürücüsü M.Ü. olay yerinden kaçtı.



Kaza yerine, İvrindi, Havran, Edremit ve Burhaniye ilçelerinden çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı kaza kırım ekibi, sıkışan yaralıları minibüsten çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla Havran, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, evli ve 1 çocuk babası Türker Öztuğ’un cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve sağlık ekipleri, bayanları olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdi.



E-87 Karayolu’nun tek şeridi, yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun süre inceleme yaptı ve TIR sürücüsü M.Ü.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



İHA

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