Fenerbahçe’nin hedefindeki Manchester United’lı

Bu sezon hedeflediği başarılara ulaşamayan Fenerbahçe, transfer rotasını Premier Lig’e çevirdi. Orta sahaya yaratıcı bir oyuncu transfer etmek isteyen yönetim, bu sezon Sunderland’de kiralık olarak forma giyen Adnan Januzaj’ı gözüne kestirdi.

Manchester United’ın kadrosunda düşünmediği oyuncuyu kiralamayı planlayan Fenerbahçe’nin, kiralama bedeli + yıllık maaş teklif edeceği öğrenildi.

Sunderland’de 22 maça çıkan Adnan Januzaj gol atamazken, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcunun menajeri ilk tercihlerinin İngiltere’de kalmak olduğunu, yine de gelecek teklifleri değerlendireceklerini ifade etti.