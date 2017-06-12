Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena İstanbul'da

Yeni sezona Mehmet Ekici transferiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci imzayı Fransız yıldız Mathieu Valbuena'ya attırmaya hazırlanıyor.

Sarı Lacivertlilerle prensip anlaşmasına varan 34 yaşındaki 10 numara, bugün Türkiye saatiyle 12.30'da Fransa'nın Nice şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Başarılı isim yaklaşık 3 saat süren yolculuğunun ardından 15.10 sularında İstanbul'a ayak bastı.

İmza, 17'sinden sonra

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır." diyerek imza tarihinin de 17 Haziran'dan sonra olacağını bildirdi.