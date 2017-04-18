Fenerbahçe’nin yıldızları Avrupa kulüplerinin kıskacında

Ligde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin futbolcuları, dev derbide Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olacak.

Defansın sigortası Kjaer, sağ bek Wiel ve orta sahanın değişmez ismi Josef, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından Galatasaray maçında göz hapsinde olacak. Derbiye şimdiden rezervasyon yaptırdıkları öğrenilen Avrupa ekiplerinin izleme komiteleri, bu futbolcuların performansı hakkında kulüplerine detaylı bir rapor hazırlayacak.

Kjaer'i Liverpool, Manchester United ve Manchester City'nin, Wiel'i Genoa, Empoli ve Marsilya'nın, Josef'i de Villarreal'in mercek altına alacağı ifade edildi.