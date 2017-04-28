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  1. 28 Nisan 2017 18:21

Fenerbahçe’ye dişli rakip !

Fenerbahçe'nin gözdesi Cesc Fabregas, Milan'ın transfer listesinin bir numaralı ismi oldu.

Fenerbahçe’ye dişli rakip !
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Avrupa Ligleri’nde sezonun bitimi yaklaştıkça transfer söylentileri de artmaya başladı. Chelsea’de eski formundan uzak kalan Cesc Fabregas transferi için İtalyan devi Milan’ın yakından ilgilendiği ifade edildi.

Corriere dello Sport’un haberine göre İspanyol orta saha Milan’ın transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Yeni Çinli sahipleriyle transfer atılımı yapması planlanan Milan’ın sonraki hedefi ise Sassuolo’dan Lorenzo Pellegrini.

Milan, Pellegrini’nin menajeri Giampiero Pocetta ile cuma günü masaya oturacak. Serie A’da gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çeken 20 yaşındaki futbolcu için Roma, 10 milyon Euro bonservis ödeyerek satın alma önceliğine sahip.

Cesc Fabregas’ın ismi Türkiye’den uzun bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyor.

AMK Gazetesi

fenerbahçe , milan , chelsea , fabregas