Fenerbahçe'ye piyango vurdu !

Tuttosport yazarı Federico Masini, yaptığı açıklamada Massimiliano Mirabelli’nin Danimarkalı oyuncuyu daha önce Inter’e getirmek istediğini belirtip, “Milan üç önemli stoper için uğraşıyor, biri de Kjaer. 10 milyon euro bonservis verebilirler. Ancak oyuncunun 4 milyon euroluk kazancı işi zorlaştırıyor” dedi.

Fenerbahçe’nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer’e Milan kulübünün ciddi bir ilgisi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya’ya özel izin alıp giden tecrübeli oyuncunun transfer görüşmesi yaptığı iddia edilse de gerçek daha sonra ortaya çıkmıştı.

Evlilik hazırlıkları çerçevesinde Roma’ya gittiğini açıklayan Kjaer bir anlamda transfer için İtalya’da olmadığını ifade etmişti. Ancak bu gelişmeye rağmen Milan’ın Danimarkalı futbolcuyu transfer etmek istediği de bir gerçek

Bu konu uzun süredir İtalyan medyasında yer alıyor. Yıllardır Milan’ı yakından takip eden Tuttosport yazarlarından Federico Masini de bu transferle ilgili önemli tespitler yaptı. Masini, Villarreal’den Musacchio’nun alınmasına rağmen Milan’ın kadroya üç önemli stoper katmak istediği belirterek bu isimlerden birinin de Kjaer olduğunu vurguladı.

Büyük takip

Milan’ın yeni sportif direktörü olan Massimiliano Mirabelli’nin daha önce Inter’deyken de Kjaer ile yakından ilgilendiğini ve 2-3 yıldır futbolcuyu yakından takip ettiğini belirten Masini bonservis bedeli olarak İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin düşündüğü 10 milyon euroyu ödeyebileceğini kaydetti. Ancak futbolcunun sarı-lacivertli kulüpte kazandığı 4 milyon euroluk net maaşın ise bu transferi zorlaştırabileceğini ifade etti.