Fikret Orman: ''Bize ayak oyunları yapmasınlar...''

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

"Konuşmak için konuşmayalım. Yalnız, malesef bunlarla kamuoyunu meşgul ediyoruz. Beşiktaş birlik içindedir. Bizim tek sevdamız var Beşiktaş bizim şahsi bir hesabımız yok. Bi burada sizin vekiliniziz... Sizin namınıza bu işleri yapıyoruz. Hatalarımız oluyor olabilir ama elimizden geleni yapıyoruz. Geldiğimiz günü Beşiktaş'ın büyüklüğünü Beşiktaş değil Lyon bile kabul ediyor. Maça insanları alıyorlar.

Bu ne taraftarmış ki aynı bölgeden bilet almışlar. Yalan... Kendileri biletleri sattılar para kazanmak için... Bizim evimiz Vodafone Arena buyursun gelsinler, biz onları ağırlamaktan memnun oluruz. Biz herkesi savunuruz. Bize öyle ayak oyunları yapmasınlar, Türkiye'de de yapmaya çalışıyorlar biz onlara da ağzının payını veriyoruz. Takımımızda Lyon'u yenecek güçtedir. Tekrardan hoş geldiniz." diyerek sözlerini bitirdi.