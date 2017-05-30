Fikret Orman transfer için Portekiz’e gidiyor

Sezonun flaş ismi Vincent Aboubakar’ı da kadroda tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Porto’yu ikna etme konusunda yaşadığı sıkıntıyı çözmek için yine Başkan Fikret Orman formülünü devreye sokuyor.

Başkan Orman, Kamerunlu golcünün satın alma opsiyonu olan 10 milyon Euro’da indirim yapmayan ve Beşiktaş’a bu rakam için 3 gün süre tanıyan Porto’yu ikna etmek için bizzat Porto başkanı ile görüşecek.

Transfer komitesi başkanı Umut Güner ile birlikte yarın Portekiz’e gidecek olan başkan Orman, önceki sezonlarda yaptığı sıkı pazarlıkların bir benzeri ile Aboubakar transferini bitirmeye çalışacak.