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  1. 02 Mayıs 2017 19:24

Fikret Orman'dan futbolculara fırça !

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başakşehir maçı sonrası oyuncularıyla bir toplantı yaparak kızgınlığını dile getirdi.

Fikret Orman'dan futbolculara fırça !
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Genelde maçın oynandığı günün sonrasındaki idmana gitmeyen Fİkret Orman, teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

ACİZ DURUMA DÜŞTÜNÜZ

Yenilgiye değil kötü futbola adeta isyan eden Fikret Orman, “Yenilebiliriz ama bu kadar aciz duruma düşmek Beşiktaş’ın oyuncusuna yakışmaz. Maalesef bazı arkadaşlarda 1-2 haftadır düşüş var. Biraz dişinizi sıkın, ligin bitmesine az kaldı... Şampiyon yine biz olacağız. Ama işi bu kadar strese sokmanın anlamı yok. Başakşehir ile berabere dahi kalsak derbiye rahat çıkacaktık.” dediği öğrenildi.

Oyunculara uyarıların yanında moral de veren Orman, Fenerbahçe maçını kazanacaklarından şüphesi olmadığını da sözlerine ekledi.

Habertürk

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