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  5. 13 Mayıs 2017 12:10

Flaş Fernandao açıklaması ! Transfer...

Bahia'nın teknik direktörü Cerri, Fernandao transferi için Aziz Yıldırım ile görüşebileceğini söyledi.

Flaş Fernandao açıklaması ! Transfer...
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Brezilya ekibi Bahia'da teknik direktör Cerri, Fenerbahçeli Fernandao hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Brezilya ekibi Bahia'da teknik direktör Cerri, Fenerbahçeli Fernandao hakkında açıklamalarda bulundu. 

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao hakkında, Brezilya'dan ilginç açıklamalar geldi. Brezilya ekibi Bahia'nın teknik direktörü Diego Cerri, eski oyuncularını takımda görmek istediklerini ancak bunun zor olduğunu itiraf etti.
 
Teknik direktör ve başkan yemek yedi

Cerri, verdiği röportajda Fernandao ile görüştüğünü ve kulüp başkanıyla başkan yardımcısının da bulunduğu bir yemek yediklerini söylerken, "Fernandao ile yakın ilişkimiz var. Dün de birlikteydik. O Bahia'ya tutkulu birisi ama Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Eğer buraya gelmek isterse, ona uygun bir proje oluşturmamız gerekir" dedi.
 
"Çin'den 12 milyon Euroluk teklif aldı"

Genç teknik adam, Fernandao'yu takımında görmek istediğini belirtti ve, "Eğer bunun için %1 bile şansımız varsa kullanmak isterim. Uçağa binip, Türkiye'ye gider ve Fenerbahçe başkanı ile görüşürüm. Ama zor bir durum. Daha iyi anlamanız için şunu söyleyeyim; Fenerbahçe onun için Çin'den 12 milyon Euro'luk teklif aldı ve kabul etmedi" ifadelerini kullandı.
 
Sarı lacivertli takımın Mart ayında oynadığı Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fernandao sezonu kapatmıştı.
 
Fernandao, 2014 yılında Bursaspor'a gelmeden önce Bahia forması giyiyordu.

Sabah

Fernandao , transfer , bahia