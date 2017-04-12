Futbolculardan Advocaat'a şok tepki !

Hollandalı hocanın Akhisar maçında kenarda bekleyenleri 80 dakika ısındırmasına rağmen hiç değişiklik yapmaması Ozan, Volkan ve Sow’un tepkisini çekti: “Bizimle resmen dalga geçiyor”

Teknik direktör Advocaat'ın, Akhisar Belediyespor karşılaşmasını hiç oyuncu değiştirmeden tamamlaması, maç 3-1 kazanılmasına rağmen büyük tepkilere neden olmuştu. Bu tepkiler ise en çok takım içinde tavan yaptı.

Karşılaşmada yedek soyunan isimler, Hollandalı teknik adamı eleştiri yağmuruna tutup ateş püskürürken, en ciddi ithamların ise Ozan Tufan, Volkan Şen ve Moussa Sow üçlüsünden geldiği bildirildi.

BİZE HİÇ Mİ GÜVENİ YOK?

Fotomaç'ın haberine göre; Advocaat'ın bu tavrının kendilerine saygısızlık olduğunu belirten futbolcuların resmen küçük duruma düştüklerini söyledikleri gelen haberler arasında. 3 yıldızın "80 dakika boyunca bizi kenarda ısıttı. Nasıl iştir anlamadık. Resmen bizimle dalga geçti. Hiç mi bize güveni yok? Bu kadar mı değersiziz. Yönetimle olan problemlerini takıma yansıtıyor" diyerek Advocaat'ı eleştirdikleri belirtildi.

VOLKAN'A İKİNCİ AYIBI

Üç oyuncu arasında en çok tepkiyi Volkan Şen'in gösterdiği bildirildi. Advocaat'a Karabük maçından kalma bir kırgınlığı bulunan tecrübeli oyuncunun "Bu kadar kısa zamanda böyle gurur kırıcı şeyler yaşamak çok kötü" sözleriyle yakın çevresine de dert yandığı kaydedildi. Advocaat, Volkan'ı o maçta 68'de oyuna sokup 78'de tekrar kenara almış ve bu olay gündemi meşgul etmişti.

KONTROLÜ YİTİRMİŞ

Takım içinde çalkaltıların yaşandığı sarı-lacivertlilerde bu durumun yeni değil, bir süredir devam eden soğukluk olduğu bildirildi. İddialara göre Advocaat'ın "Sezon sonu ayrılıyorum" sözlerinin ardından oyuncular üzerindeki kontrolü kaybettiği ve güvensizlik ortamı oluştuğu ifade edildi.

Bunun sonucunda Advocaat'ın takıma, futbolcuların da Hollandalı hocaya karşı inancının zayıfladığı önü sürüldü. Tecrübeli teknik adamın da bu durumdan son derece rahatsız olduğu bilgisi paylaşıldı.