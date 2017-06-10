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  5. 10 Haziran 2017 17:16

Galaatsaray Yasin Öztekin'le sözleşme uzatıyor

Galatasaray Kulübü tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya yakın...

Galaatsaray Yasin Öztekin'le sözleşme uzatıyor
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2014- 15 sezonunun başında K.Erciyes’ten transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, 3 sezonda Muslera ve Selçuk’la birlikte en istikrarlı oyuncu olarak dikkat çekti.
 
Habertürk'ün haberine göre Bruma’nın gidişiyle kanat alternatifleri azalan Dursun Özbek yönetimi Yasin’in bir yıllık sözleşmesini uzatıp, başarılı oyuncunun maaşında da 600-700 bin Euro civarında iyileştirme yapmayı planlıyor. Senelik 1 milyon 150 bin Euro alan ve maç başına da 10 bin Euro kazanan Yasin’le 2+1 yıllık yeni kontrat yapılması düşünülüyor.
 
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
 
Kazanılan şampiyonluğun ardından kendilerine zam yapılacağının sözünün verildiğini ancak bunun yerine getirilmediğini düşünen Yasin’in eski menajeri, Dursun Özbek yönetimine ateş püskürmüştü. Birkaç ay önce ise menajerini değiştiren Yasin, şimdi Ahmet Bulut ile yöneticilerin yapacağı görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

imza , sözleşme , Galatasaray , Yasin Öztekin