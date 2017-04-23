Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

45'Hakem Fırat Aydınus müsabakanın ilk yarısının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile ilk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

45'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ çaprazdan topla birlikte hareketlenen Jeremain Lens ceza sahasına girmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Alper Potuk'a gönderiyor. Alper topu kontrol ederek pasını ceza yayına hareketlenen Josef De Souza'ya gönderiyor ancak Josef De Souza bu topu kontrol edemiyor.

42'Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Lukas Podolski bekletmeden sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

40'Wesley Sneijder'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Sabri Sarıoğlu ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor ancak kaleci Volkan çıkıyor ve topa sahip oluyor.

32'Sağ çaprazda topla buluşan Sabri Sarıoğlu ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak kaleci Volkan çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

30'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken ev sahibi sarı kırmızılıların topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

24'Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Şener'in yaptığı pas hatası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor. Volkan'dan dönen top ceza sahası içi sol çaprazında Wesley Sneijder'in önünde kalıyor. Wesley Sneijder bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan uzanıyor ve bu topu kontrol ediyor.

22'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Wesley Sneijder ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza yayı gerisinde Selçuk İnan'ın önünde kalıyor. Selçuk bekletmeden gelişine vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

22'Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Lukas Podolski doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top savunmaya çarparak yükseklik kazanıyor ve kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

18'Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bruma rakibini geçerek sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

18'Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bruma rakibini geçerek sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

16'Oyunun bu bölümünde yapılan faullerle mücadeledeki sertlik dozajı artıyor.

10'Konuk ekip Fenerbahçe kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

7'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Jeremain Lens pasını ceza yayı içerisindeki arkadaşı Aatif Chahechouhe'ya gönderiyor. Aatif Chahechouhe bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

4'Lukas Podolski'nin pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Wesley Sneijder bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

2'Sol kanatta topla buluşan Lionel Carole ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

1'Müsabaka konuk ekip Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

-Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Uygar Mert Zeybek ve Fernandao'nun yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Gregory Van Der Wiel forma giyemeyecek. Nijeryalı Emmanuel Emenike ise maç kadrosuna alınmadı.

-Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yanı sıra Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

-Konuk ekip taraftarı deplasman yasağının kalkması ile tam 2228 gün sonra Türk Telekom Arena'ya gidiyor.

-Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 3 derbiyi de kaybetmedi.

-Sarı kırmızılılar sahalarında sarı lacivertliler karşısında galibiyetlerde 74-45 üstünlüğü elde ederken 56 mücadelede ise taraflar birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadı.

-Fırat Aydınus'un yönettiği 8 derbinin 2'sini Galatasaray, 3'ünü ise Fenerbahçe kazanırken 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

-İki ekip lig tarihinde 119 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 49 galibiyetine karşılık Galatasaray ise 33 galibiyet elde etti. İki ekip 37 maçta ise eşitliği bozamadı.

-Geride kalan 384 maçın 145'ini sarı lacivertliler, 123'ünü ise sarı kırmızılılar kazanırken 116 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı kanaryaların kaydettiği 531 gole karşılık aslanlar ise attığı 482 gol ile cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler şampiyonluk yarışının uzağında kaldıkları sezonda taraftarlarına teselli vermek ve Başakşehir’in kaybettiği haftada Şampiyonlar Ligi bileti için 3 puanı hedefliyor.

TT Arena’da hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği derbi öncesi Sarı-kırmızılı takım 49 puanla 4. sırada yer alırken, sarı-lacivertli ekip 50 puanla 3. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Lens, Van Persie