Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe / Maç sona erdi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. TT Arena’da 37 bin 639 taraftarın önündeki mücadeleyi sarı-lacivertli takım 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Başakşehir’in berabere kaldığı haftada 53 puana yükselerek 2. sırayla arasındaki farkı 4’e indirdi. Galatasaray ise 49 puanla 4. sırada kaldı.

90 dakika boyunca eşitliğin bozulmadığı derbide, sarı-lacivertliler 90+1’de Josef ile güldü. Sağ kanattan bir anda son çizgiye inen Şener’in nefis ortasına altı pasın hemen dışında Josef de Souza kafayı vurdu, top Muslera’nın sağından ağlarla buluştu.

Fenerbahçe hafta içinde Başakşehir ile Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Başakşehir ile karşılaşırken, ligde de sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Galatasaray ile Bursaspor deplasmanına çıkacak.

4 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Galatasaraylı Muslera'nın koruyacağı kalenin filesinde küçük bir yırtık gören yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu o kısmın onarılmasını istedi. Karşılaşma bu nedenle yaklaşık 4 dakika geç başladı.



RİEKERİNK'İN TAKTİĞİ İLE DERBİYE ÇIKTI!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı kırmızılı takımı bu kez 4-2-3-1 dizilişi ile Riekerink döneminde oynanan taktiksel anlayışla sahaya sürdü. Tudor, 4-0'lık Başakşehir yenilgisi sonrasında Galatasaray takımının yarısını değiştirdi!

Hırvat teknik adam, ilk 11'de 5 değişikliğe birden gitti Tudor, Sabri'ye tam 7 hafta sonra, Sneijder'a ise 3 hafta sonra ilk 11'de görev verdi.

Tudor'un derbide savunmada sahaya sürdüğü Sabri-Ahmet-Semih-Carole dörtlüsü ise ilk kez yan yana bir 90 dakikaya çıktı

KARŞILAMA DA YOK, DOSTLUK YEMEĞİ DE!

Galatasaray Kulübü geçen yıl yaptığı davete geri dönüş yapmayıp katılmayan ve ligin ilk yarısında da hoş bir tavır sergilemeyen Fenerbahçe Kulübüne, TT Arena'da herhangi bir karşılamada bulunmadı. Galatasaray yönetimi, uzun yıllardır TT Arena'da oynanan her maçtan önce rakip kulüp yönetimleri için verdiği dostluk yemeği uygulamasını bu kez kaldırdı. Fenerbahçe'nin tavrı nedeniyle derbide bu geleneğine son veren Galatasaray yönetimi, TT Arena'ya gelen Sarı Lacivertli yöneticilere de herhangi bir karşılamada bulunmadı.

DERBİ İÇİN ÖZEL PRİM YOK!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, bu kez olağanüstü prim uygulamasına gitmedi. Sarı kırmızılı yönetim, daha önceki derbilerde prim uygulamasının şans getirmemesi nedeniyle maçtan önce böyle bir karar aldı.

90' Ve karşılaşma sona eriyor.

90'Savunmadan ileri uca doğru oynanan uzun hava topuna yükselen Eren Derdiyok kafa ile topu ceza sahası içine doğru indiriyor. Penaltı noktası sağ tarafında topla buluşan Wesley Sneijder aşırtma vuruşunu yapıyor ancak top üst direkten oyuna geri dönüyor.

90'Fenerbahçe cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alper Potuk oyundan alınırken yerine Ozan Tufan oyuna dahil oluyor.

90'GOOOLL!! Fenerbahçe, Josef De Souza ile öne geçiyor! Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı rakibini geçerek ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inerek ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Josef De Souza kafa vuruşunu yapıyor ve top yerden sekerek sol köşeden filelerle buluşuyor.

90'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

90'Sarı kırmızılılarda son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tolga Ciğerci oyundan alınırken yerine Josue oyuna dahil oluyor.

85'Fenerbahçe'de Josef De Souza, rakibi Selçuk İnan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

83'Oyunun son bölümüne girilirken karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

80'Konuk ekip Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Robin Van Persie oyundan alınırken yerine Moussa Sow oyuna dahil oluyor.

80'Galatasaray cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Yasin Öztekin oyundan alınırken yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oluyor.

70'Ceza yayının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Simon Kjaer doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top barajdan geri geliyor.

68'Sarı kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bruma oyundan alınırken yerine Garry Rodrigues oyuna dahil oluyor.

66'Bu dakikalarda ev sahibi Galatasaray rakip yarı alanda daha fazla gözüküyor.

64'Selçuk İnan'ın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Lionel Carole sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

56'Ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Jeremain Lens ortasını uzak kale direğine doğru gönderiyor ancak kaleci Fernando Muslera çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

53'Lukas Podolski'nin pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bruma bekletmeden sert vuruyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

51'Sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun kısa süreli duruyor.

49'Ceza yayının hemen sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Selçuk İnan doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kalenin hemen sağ tarafından dışarı gidiyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Galatasaray'ın vuruşu işe başlıyor.

45'Hakem Fırat Aydınus müsabakanın ilk yarısının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile ilk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

45'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ çaprazdan topla birlikte hareketlenen Jeremain Lens ceza sahasına girmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Alper Potuk'a gönderiyor. Alper topu kontrol ederek pasını ceza yayına hareketlenen Josef De Souza'ya gönderiyor ancak Josef De Souza bu topu kontrol edemiyor.

42'Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Lukas Podolski bekletmeden sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

40'Wesley Sneijder'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Sabri Sarıoğlu ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor ancak kaleci Volkan çıkıyor ve topa sahip oluyor.

32'Sağ çaprazda topla buluşan Sabri Sarıoğlu ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak kaleci Volkan çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

30'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken ev sahibi sarı kırmızılıların topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

24'Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Şener'in yaptığı pas hatası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor. Volkan'dan dönen top ceza sahası içi sol çaprazında Wesley Sneijder'in önünde kalıyor. Wesley Sneijder bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan uzanıyor ve bu topu kontrol ediyor.

22'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Wesley Sneijder ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza yayı gerisinde Selçuk İnan'ın önünde kalıyor. Selçuk bekletmeden gelişine vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

22'Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Lukas Podolski doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top savunmaya çarparak yükseklik kazanıyor ve kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

18'Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bruma rakibini geçerek sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

18'Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bruma rakibini geçerek sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

16'Oyunun bu bölümünde yapılan faullerle mücadeledeki sertlik dozajı artıyor.

10'Konuk ekip Fenerbahçe kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

7'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Jeremain Lens pasını ceza yayı içerisindeki arkadaşı Aatif Chahechouhe'ya gönderiyor. Aatif Chahechouhe bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

4'Lukas Podolski'nin pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Wesley Sneijder bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

2'Sol kanatta topla buluşan Lionel Carole ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

1'Müsabaka konuk ekip Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

-Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Uygar Mert Zeybek ve Fernandao'nun yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Gregory Van Der Wiel forma giyemeyecek. Nijeryalı Emmanuel Emenike ise maç kadrosuna alınmadı.

-Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yanı sıra Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

-Konuk ekip taraftarı deplasman yasağının kalkması ile tam 2228 gün sonra Türk Telekom Arena'ya gidiyor.

-Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 3 derbiyi de kaybetmedi.

-Sarı kırmızılılar sahalarında sarı lacivertliler karşısında galibiyetlerde 74-45 üstünlüğü elde ederken 56 mücadelede ise taraflar birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadı.

-Fırat Aydınus'un yönettiği 8 derbinin 2'sini Galatasaray, 3'ünü ise Fenerbahçe kazanırken 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

-İki ekip lig tarihinde 119 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 49 galibiyetine karşılık Galatasaray ise 33 galibiyet elde etti. İki ekip 37 maçta ise eşitliği bozamadı.

-Geride kalan 384 maçın 145'ini sarı lacivertliler, 123'ünü ise sarı kırmızılılar kazanırken 116 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı kanaryaların kaydettiği 531 gole karşılık aslanlar ise attığı 482 gol ile cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler şampiyonluk yarışının uzağında kaldıkları sezonda taraftarlarına teselli vermek ve Başakşehir’in kaybettiği haftada Şampiyonlar Ligi bileti için 3 puanı hedefliyor.

TT Arena’da hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği derbi öncesi Sarı-kırmızılı takım 49 puanla 4. sırada yer alırken, sarı-lacivertli ekip 50 puanla 3. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Lens, Van Persie