Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor / Maç devam ediyor

45'Hakem Ali Palabıyık ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Galatasaray 2-0'lık skor ile soyunma odasına giden taraf oluyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

43'Sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Sabri Sarıoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Eren Derdiyok bu topa vuruşunu yapıyor ancak bu top yan ağlarda kalıyor.

40'Sol kanatta Bruma topla birlikte ceza sahası içine giriyor. Ceza sahası içine girer girmez pasını altıpas önüne göndermek istiyor ancak araya Vaclav Prochazka giriyor. Kısa düşen topu takip eden Wesley Sneijder bekletmeden şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

35'GOOOLL!! Orta alan sağ kanatta aldığı kısa pasla topla ilerleyen Sinan Gümüş rakiplerini geçerek ceza sahası yayı içine kadar ilerliyor. Ceza sahası yayı içinde sol ayağı ile sert bir şut çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Sinan Gümüş'ün golü ile Galatasaray 2-0 öne geçiyor.

33'Orta alandan atılan uzun topa harketlenen Thievy Bifouma ceza sahası yayı önünde bu topu Pierre Webo'ya indiyor. Pozisyon devamında Pierre Webo'nun attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor.

31'Orta alandan atılan uzun pasa hareketlenen Avdija Vrsajevic sağ kanatta ofsaytta kalıyor.

29'Sol kanatta topla ilerleyen Muhammed Bayır ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak penaltı noktasına yakın bölge de Semih Kaya bu topu kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

27'Sol kanatta topla buluşan Bruma ceza sahası içine kadar topla ilerliyor. Ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top Koray Altınay'dan sekiyor ve kalecinin kontrolünde kalıyor.

24'GOOOLL!! Sağ kanattan kazanılan taç atışında topun başına geçen Sabri Sarıoğlu ceza sahası içine uzun pasını gönderiyor. Muhammed Bayır'ın kafa ile uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşüyor. Ceza sahası yayı içinde topu takip eden Wesley Sneijder bekletmeden vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Wesley Sneijder'in golü ile Galatasaray 1-0 öne geçiyor.

21'Sağ kanattan kazanılan kçşe vuruşunda topun başına geçen Muhammed Bayır ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte savunmaya yardımcı olan Eren Derdiyok bu topu kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

19'Orta alandan atılan pasa hareketlenen Aminu Umar sol kanatta ofsaytta kalıyor.

18'Sol kanatta topu taşıyan Muhammed Bayır ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topa hareketlenen Pierre Webo topa dokunamıyor ve bu top diğer kanattan uzaklaştırılıyor.

16'Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Wesley Sneijder kaleyi düşünüyor ve şutunu kaleye gönderiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

8'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Wesley Sneijder ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

6'Orta alandan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan sol kanada uzun pasını gönderiyor. Bu topa harekletlenen Eren Derdiyok ofsayta düşüyor.

3'Maçın ilk dakikalarında her iki takımın oyuncuları karşılıklı top kayıpları yaşıyor.



1'Hakem Ali Palabıyık maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça konuk ekip Osmanlıspor FK başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor. TT Arena’daki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

3. sıra için yarışan sarı-kırmızılı takım 55 puanla 4. sırada yer alırken, konuk takım 38 puanla 13. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

Osmanlıspor: Karcemarskas, Numan, Koray, Prochazka, Vrsajevic, Luiz Carlos, Muhammed, Aminu, Bifuma, Ndiaye, Webo