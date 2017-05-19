Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor / Maç sona erdi

Galatasaray haftanın açılış maçında Osmanlıspor'u Sneijder ve Sinan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.



SNEIJDER MÜTHİŞ VURDU



Mücadelenin 24. dakikasında G.Saray, Sneijder ile öne geçti. Sabri Sarıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında ceza sahasında Muhammed Bayır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza yayı içinde bulunan Sneijder'in önüne düştü. Hollandalı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas'ın kapattığı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.



SİNAN GÜMÜŞ'TEN JENERİKLİK GOL



Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan G.Saray, ikinci golü genç yıldız Sinan Gümüş'le buldu. 35. dakikada orta sahanın sağ tarafında aldığı topla çalımlarla ilerleyen Sinan Gümüş, ceza yayı içinde sol ayağı ile yaptığı güzel vuruşla topu filelerle buluşturdu. İlk yarı 2-0 G.Saray'ın üstünlüğü ile son buldu.



OSMANLI SALLADI AMA YIKAMADI



İkinci yarıya istekli başlayan taraf Osmanlıspor'du. Oyunun kontrolünü elinde tutmakta zorlanan G.Saray, ikinci yarıda etkisiz bir futbol sergiledi. Oyunu G.Saray yarı alanına deviren Ankara temsilcisi, yakaladığı gol pozisyonlarında kaleci Muslera'yı geçemedi.



EREN DERDİYOK DİREĞE TAKILDI



Oyunun son bölümlerinde kontra ataklarla rakip kalede tehlikeli ataklar geliştiren sarı kırmızılılar, farkı üçe çıkaracak golü kaydetmede başarılı olamadı. 78. Dakikada kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. İnan barajın üstünden kaleye ayak içi ile kesme bir vuruş çıkardı. Topu son anda kaleci Karcemarskas kornere çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahasına gönderilen ortada Eren Derdiyok kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



TRİBÜNLER İLK KEZ BU KADAR BOŞ KALDI!



Türk Telekom Arena Stadı'nda Galatasaray taraftarları, sarı kırmızılı takımı yalnız bıraktı! Galatasaray'ın aldığı kötü sonuçlar sonrasında sarı kırmızılı taraftarlarda takıma küserken Osmanlıspor maçında tribünlerde 8 bin civarında seyirci var. Sezon başından bu yana TT Arena Stadında Galatasaray taraftarı ligde en az ilgi gösterdiği karşılaşma Osmanlıspor maçı oldu.



TT ARENA'DA 19 MAYIS COŞKUSU



Galatasaray taraftarı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tribünlerde anlamlı pankartlar açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" ve " Bütün ümidim gençliktedir" sözleri tribünlere asıldı.



SEMİH KAYA 200.MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Semih Kaya dün sarı kırmızılı forma altında önemli de bir başarıya imza attı. Semih Kaya, Osmanlıspor karşısında tam 200.kez sarı kırmızılı forma ile resmi maçına çıktı.



BRUMA'DAN ANLAMLI HAREKET



Galatasaray'ın Portekizli yıldızı 90 dakika öncesinde ısınma hareketleri sırasında giydiği antrenman tişörtü ve yeleğini soyunma odasına giderken kenarda görev yapan polis memuruna verdi.

Galatasaray evinde Osmanlıyı rahat geçti.





90' Hakem Ali Palabıyık maçı bitiren düdüğünü çalıyor. Galatasaray 2-0'lık skor ile rakibini geçiyor ve hanesine 3 puanı yazdırıyor.

90'Sabri Sarıoğlu'nun uzun pasıyla topla buluşan Garry Rodrigues topla birlikte sağ kanattan ceza sahası içine giriyor. Ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye sert bir şut çekiyor ancak bu top kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın kontrolünde kalıyor.

90'Ceza sahası dışı sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Badou Ndiaye uzaklardan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

90'Maçın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

90'Sol kanatta topla ilerleyen Lukas Podolski ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Garry Rodrigues kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın kontrolünde kalıyor.

87'Lukas Podolski'nin kısa pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Tolga Ciğerci topu sağına çekiyor ve kaleye şutunu gönderiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

86'Osmanlıspor FK üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Thievy Bifouma çıkıyor ve yerini Raul Rusescu'ya bırakıyor.

86'Galatasaray üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Bruma çıkıyor ve yerini Josue'ye bırakıyor.

85'Adrien Regattin, Sabri Sarıoğlu'na yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

85'Orta alandan atılan uzun topu kontrol eden Garry Rodrigues kısa pasını Lukas Podolski ile buluşturuyor. Ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Lukas Podolski kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın kontrolünde kalıyor.

84'Wesley Sneijder'ın orta alana yakın bölgeden attığı uzun pasa hareketlenen Garry Rodrigues sol kanatta ofsaytta kalıyor.

81'Kaleyi cepheden gören nokta da kısa pasla topla buluşan Musa Çağıran kaleye uzaklardan bir şut gönderiyor. Kaleci Fernando Muslera bu topu iki hamlede kontrol ediyor.

76'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Thievy Bifouma bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

72'Sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahası içine giren Sabri Sarıoğlu kısa pasını Tolga Ciğerci'ye bırakıyor. Tolga Ciğerci altıpasın sağ çaprazından kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor. Savunmadan seken topu takip eden Lukas Podolski penaltı noktasını gerisinden şutunu çekiyor ancak bu top da savunmadan geri dönüyor ve tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

70'Orta alan hafif sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Luiz Carlos ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kalesinden uzaklaşan Fernando Muslera bu topu tek hamlede kontrol ediyor.

67'Maçın bu bölümünde her iki takımın faulleriyle oyun duruyor.

63'Osmanlıspor FK ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Aminu Umar çıkıyor ve yerini Musa Çağıran'a bırakıyor.

63'Galatasaray ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Sinan Gümüş çıkıyor ve yerini Garry Rodrigues'e bırakıyor.

59'Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Sakatlanan Eren Derdiyok çıkıyor ve yerini Lukas Podolski'ye bırakıyor.

58'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Badou Ndiaye rakiplerinden tek tek sıyrılıyor. Altıpas önünde sağ ayağı ile şutunu çekiyor ancak kaleci Fernando Muslera bu topu müdahale ile uzaklaştırıyor.

50'Sağ kanatta topla ilerleyen Tolga Ciğerci ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Eren Derdiyok kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top dışarı çıkıyor.

49'Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Selçuk İnan kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın kontrolünde kalıyor.

49'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Wesley Sneijder ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları ön direkte tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

46'Hakem Ali Palabıyık ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Galatasaray ikinci yarıya başlayan taraf oluyor.



45'Hakem Ali Palabıyık ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Galatasaray 2-0'lık skor ile soyunma odasına giden taraf oluyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

43'Sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Sabri Sarıoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Eren Derdiyok bu topa vuruşunu yapıyor ancak bu top yan ağlarda kalıyor.

40'Sol kanatta Bruma topla birlikte ceza sahası içine giriyor. Ceza sahası içine girer girmez pasını altıpas önüne göndermek istiyor ancak araya Vaclav Prochazka giriyor. Kısa düşen topu takip eden Wesley Sneijder bekletmeden şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

35'GOOOLL!! Orta alan sağ kanatta aldığı kısa pasla topla ilerleyen Sinan Gümüş rakiplerini geçerek ceza sahası yayı içine kadar ilerliyor. Ceza sahası yayı içinde sol ayağı ile sert bir şut çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Sinan Gümüş'ün golü ile Galatasaray 2-0 öne geçiyor.

33'Orta alandan atılan uzun topa harketlenen Thievy Bifouma ceza sahası yayı önünde bu topu Pierre Webo'ya indiyor. Pozisyon devamında Pierre Webo'nun attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor.

31'Orta alandan atılan uzun pasa hareketlenen Avdija Vrsajevic sağ kanatta ofsaytta kalıyor.

29'Sol kanatta topla ilerleyen Muhammed Bayır ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak penaltı noktasına yakın bölge de Semih Kaya bu topu kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

27'Sol kanatta topla buluşan Bruma ceza sahası içine kadar topla ilerliyor. Ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top Koray Altınay'dan sekiyor ve kalecinin kontrolünde kalıyor.

24'GOOOLL!! Sağ kanattan kazanılan taç atışında topun başına geçen Sabri Sarıoğlu ceza sahası içine uzun pasını gönderiyor. Muhammed Bayır'ın kafa ile uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşüyor. Ceza sahası yayı içinde topu takip eden Wesley Sneijder bekletmeden vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Wesley Sneijder'in golü ile Galatasaray 1-0 öne geçiyor.

21'Sağ kanattan kazanılan kçşe vuruşunda topun başına geçen Muhammed Bayır ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte savunmaya yardımcı olan Eren Derdiyok bu topu kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

19'Orta alandan atılan pasa hareketlenen Aminu Umar sol kanatta ofsaytta kalıyor.

18'Sol kanatta topu taşıyan Muhammed Bayır ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topa hareketlenen Pierre Webo topa dokunamıyor ve bu top diğer kanattan uzaklaştırılıyor.

16'Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Wesley Sneijder kaleyi düşünüyor ve şutunu kaleye gönderiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

8'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Wesley Sneijder ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

6'Orta alandan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan sol kanada uzun pasını gönderiyor. Bu topa harekletlenen Eren Derdiyok ofsayta düşüyor.

3'Maçın ilk dakikalarında her iki takımın oyuncuları karşılıklı top kayıpları yaşıyor.



1'Hakem Ali Palabıyık maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça konuk ekip Osmanlıspor FK başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor. TT Arena’daki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

3. sıra için yarışan sarı-kırmızılı takım 55 puanla 4. sırada yer alırken, konuk takım 38 puanla 13. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

Osmanlıspor: Karcemarskas, Numan, Koray, Prochazka, Vrsajevic, Luiz Carlos, Muhammed, Aminu, Bifuma, Ndiaye, Webo