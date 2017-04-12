Galatasaray 2 maç daha kaybederse rekor kıracak

Geçtiğimiz sezonu 9. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, 9 mağlubiyet alarak 2010-2011 sezonundan sonraki ligde en çok mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirmişti.

Bu sezon 27. hafta maçları geride kalırken, sarı-kırmızılılar 8. yenilgisini elde etti. Cimbom 2 yenilgi daha alması halinde son 6 sezonda en çok lig mağlubiyetini yaşamış olacak..

9 AYLIK ZARAR 240 MİLYON

Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray'ı mali açıdan düze çıkarmak için çareler ararken, futbol takımının başarısızlığı mali çöküntüyü daha da derinleştiriyor. Futbolu yöneten Sportif A.Ş'nin son 9 aylık zararı 240 milyon TL olarak açıklandı. Yaklaşık 60 milyon Euro olan bu zarar, UEFA'dan ceza alınmasına neden olan Ünal Aysal döneminin zararını da geçmiş durumda. Galatasaray, UEFA nezdinde yine sıkıntılar yaşarken, futbol takımının başarısızlığı gelir kaybını felaket noktalara sürüklüyor.

YILDIZLARLA ARASI AÇIK

Galatasaray Yönetimi bu mali zorluğu aşmak için Şampiyonlar Ligi gelirlerini büyük çare olarak görüyordu. Ancak Başakşehir hezimeti manevi çöküntünün yanı sıra sarı-kırmızılı kulübün mali yapısına gelecek sezon için ağır darbe vurdu. Başakşehir yenilgisi beraberindeki silik futbol, birçok kaos ve krizi de tetikledi. İgor Tudor'un Sneijder, Podolski ve De Jong gibi isimleri yedek bırakıp, oyuncularla sürtüşmesi hezimette ana etken olarak gösteriliyor.

FUTBOL BAŞSIZ KALDI

Galatasaray'da futbolu yöneten Sportif AŞ'den Alp Yalman, Levent Nazifoğlu, Nasuhi Sezgin kısa aralıklarla yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa etti. Sadece Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile Cenk Ergün futbolu yönetmeye çalışıyor. Ancak uzun süredir ödenmeyen transfer taksitleri yüzünden bu ikilinin de futbol takımı üzerinde etkisi zayıflamış durumda. İgor Tudor ise bu ortamda Sneijder ve Podolski gibi iki yıldızı ile gerginlik yaşarken ortada takımı toparlayacak bir yönetici görünmüyor.

YÖNETİM DE TEHLİKEDE

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Adanaspor karşısındaki övülen futbolu Başakşehir karşısında tam anlamıyla paramparça oldu. Hırvat teknik adam 7. maçı sonunda ağır eleştirilere uğrarken, gelecek sezon takımın başında kalmasını da büyük ölçüde riske attı. Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe ile oynayacağı derbi ise Tudor için büyük ihtimal son şans olacak. Yönetim, 6. teknik adamına doğru koşsa da derbi onlar için de kilit rol oynayabilir. Hoca değişiklikleriyle nefeslenen yönetimin, bu kez istifa diye bastıran taraftarları teskin etmekte zorlanacağı belirtiliyor.

MAKAS AÇILIYOR

Jan Olde Riekerink'in, gönderildiği 20. hafta itibariyle sarı-kırmızılıların lider Beşiktaş ile arasında 5 puan fark vardı. Büyük umutlarla takımın başına getirilen ve Aslan'ı şampiyonluk yarışında tutması hedeflenen Tudor ise beklenenin tam tersi bir grafik çizerek Kara Kartal ile arasındaki farkı 12'ye çıkardı.

9 PUAN TOPLADI 11 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray'ın Jan Olde Riekerink'in yerine büyük umutlarla getirdiği teknik direktör Igor Tudor sarı-kırmızılı takımda sınıfta kaldı. 39 yaşındaki genç teknik direktör, takımı ile birlikte Süper Lig'de 7 maça çıkarken, aldığı 3 galibiyetle 9 puan kazanırken rakiplerine 11 puan (3 mağlubiyet ve 1 beraberlik) kaybetti.

CEZAYI KESTİ

Daha önce milli arada takıma 2 gün izin veren İgor Tudor, Başakşehir mağlubiyetinin ardından cezayı kesti ve lige verilen referandum arasında takıma sadece 1 gün izin verdi.

G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI:

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantep (D)

Osmanlıspor

Alanyaspor (D)

Konyaspor