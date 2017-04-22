Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Bu sezon istediği performansı ortaya koyamayan ve şampiyonluk yarışında geride kalan sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 7 derbide de galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son iki sezonda oynadığı lig maçlarını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı.



Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 4 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.



Ligde son galibiyet Beşiktaş’a karşı



Galatasaray, Süper Lig’de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş’a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena’da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın 3’nü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçta ise bir mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Rakipleriyle oynadığı bu 7 derbide 4 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.



Galatasaray ayrıca, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa’da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise penaltı atışları sonucunda galip geldi.



Özbek döneminde 2 galibiyet aldı

Galatasaray, kulüp başkanı Dursun Özbek döneminde sadece 2 derbi galibiyeti elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 23 Mayıs 2015’te yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Özbek yönetiminde şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 10 karşılaşma oynadı.

Galatasaray, 8’i Süper Lig, biri Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa’da oynanan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



Türk Telekom Arena karnesi

Galatasaray, 2011 yılının ocak ayında açılışı yapılan yeni stadı Türk Telekom Arena’da oynadığı derbi maçlarda 4 kez yenildi.

Türk Telekom Arena’da bugüne kadar tamamı Süper Lig’de olmak üzere 14 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 4 kez rakiplerine yenildi, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Yeni stadındaki ilk derbisinde Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen Galatasaray, 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında sahasındaki tüm büyük maçları kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, 2011-12 sezonunun normal bölümündeki iki derbiyi de galip tamamlarken, play-off etabı olan Süper Final’de Fenerbahçe’ye yenilip, Beşiktaş ile berabere kaldı.



Geçen sezon sahasında Fenerbahçe ile berabere kalıp, Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, bu sezonun ilk derbisinde ise siyah-beyazlı takıma mağlup oldu.



Türk Telekom Arena’daki 14 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 14 gol gördü.