Galatasaray - Fenerbahçe / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler şampiyonluk yarışının uzağında kaldıkları sezonda taraftarlarına teselli vermek ve Başakşehir’in kaybettiği haftada Şampiyonlar Ligi bileti için 3 puanı hedefliyor.

TT Arena’da hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği derbi saat 19:00’da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım 49 puanla 4. sırada yer alırken, sarı-lacivertli ekip 50 puanla 3. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Lens, Van Persie