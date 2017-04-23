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  1. 23 Nisan 2017 17:35

Galatasaray - Fenerbahçe / Maç öncesi

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Arena Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe / Maç öncesi
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler şampiyonluk yarışının uzağında kaldıkları sezonda taraftarlarına teselli vermek ve Başakşehir’in kaybettiği haftada Şampiyonlar Ligi bileti için 3 puanı hedefliyor.

TT Arena’da hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği derbi saat 19:00’da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım 49 puanla 4. sırada yer alırken, sarı-lacivertli ekip 50 puanla 3. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Lens, Van Persie

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