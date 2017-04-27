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  1. 27 Nisan 2017 17:19

Galatasaray forvetini Almanya’da buldu

Yeni sezona daha rekabetçi bir takım hazırlamak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray forvetini Almanya’da buldu
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Hayal kırıklıklarıyla geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu önemli transferlerle güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Bu sezon Eintracht Frankfurt’ta istediği kadar süre alamayan Haris Seferoviç’in peşine düşen Galatasaray yönetimi, Boşnak asıllı İsviçre’li oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Bundesliga’da bu yıl sadece 770 dakika süre alan Seferoviç’in transfere sıcak baktığı ve Eren Derdiyok’tan bilgi aldığı gelen haberler arasında.

Sözleşmesi bu yaz sona eren Haris Seferoviç’in yıllık 1,7 milyon euro ücrete transferi kabul edebileceği düşünülüyor.

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