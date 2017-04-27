Galatasaray forvetini Almanya’da buldu

Hayal kırıklıklarıyla geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu önemli transferlerle güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Bu sezon Eintracht Frankfurt’ta istediği kadar süre alamayan Haris Seferoviç’in peşine düşen Galatasaray yönetimi, Boşnak asıllı İsviçre’li oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Bundesliga’da bu yıl sadece 770 dakika süre alan Seferoviç’in transfere sıcak baktığı ve Eren Derdiyok’tan bilgi aldığı gelen haberler arasında.

Sözleşmesi bu yaz sona eren Haris Seferoviç’in yıllık 1,7 milyon euro ücrete transferi kabul edebileceği düşünülüyor.