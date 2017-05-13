Galatasaray, Gaziantep kadrosu belli oldu

Sarı kırmızılılarda eksikler göze çarparken; sakatlıkları olan Chedjou, Cavanda, Yasin, Carole ve Hakan Balta kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Gaziantepspor maçı kadrosu:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Semih Kaya, Koray Günter, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.

Sarı kırmızılılar bugün saat 15:30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Gaziantep’e hareket ederek yarın akşam saat 19:00’da başlayacak maç için kampa girecek.