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  5. 08 Haziran 2017 10:46

Galatasaray Gomis'i bitiriyor

Fransız golcüyü ikna etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıllık 3.3 milyon euro önerdi.

Galatasaray Gomis'i bitiriyor
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Galatasaray, Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen Bafetimbi Gomis'i renklerine katmak için gün sayıyor. Fransız golcü üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı yönetim transferde son aşamaya geldi. Fransız basınında yer alan habere göre Gomis'in Galatasaray'a çok yakın olduğu, Cimbom'un Fransız golcüye yıllık 3.3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu belirtildi. Gomis ile Marsilya da yakından ilgileniyor.

FARK BİR MİLYON EURO

Gomis'in tamam demesini bekleyen Galatasaray, Swansea ile masaya oturacak. Galler kulübü bonservisi için 3.5 milyon Euro isterken, Aslan 2.5 milyon Euro'dan pazarlığı açmayı planlıyor. Anlaşmanın sağlanması an meselesi.

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