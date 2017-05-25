Galatasaray Gomis'le prensip anlaşmasına vardı
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  5. 25 Mayıs 2017 10:24

Galatasaray Gomis'le prensip anlaşmasına vardı

Dünyaca ünlü L'Equipe gazetesi, Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'ın cazip teklifini kabul ettiğini yazdı.

Galatasaray Gomis'le prensip anlaşmasına vardı
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Galatasaray'ın golcü adayları arasında ilk sırada yer alan Bafetimbi Gomis konusunda heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Fransa'dan gelen haberlere göre, Marsilya'da kiralık oynayan, bonservisi ise Swansea'da olan Gomis Galatasaray'la el sıkıştı. L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın 31 yaşındaki Gomis için Swansea'ya cömert bir teklif sunduğunu yazdı.

Ligin bitimiyle tatile çıkan Fransız yıldızın da Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edildi. Diğer kaynaklar ise Cimbom'un 3 milyon Euro önerdiğini, Gomis'in ise 3.5 milyon euro istediğini belirtirken anlaşmanın an meselesi olduğunu duyurdu.

L'Equipe'e konuşan Gomis, "Çok gol atmak için çok uğraştım ve büyük talep görmem yöneticiler için sorun oldu" diyerek Swansea'nin istediği rakama çıkmayan Marsilya yönetimine sitem etti. Marsilya'nın, Gomis'in yerine Monaco'dan Germain veya Arsenal'dan Giroud'u transfer edeceği kaydedildi.

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