Galatasaray Jackson Martinez ve Leiva'dan vazgeçti

İki sezondur transfere çok para harcayan ancak Lukas Podolski dışında hiçbir isimden istediği verimi alamayan Galatasaray, bu kez temkinli...

Nigel De Jong'un yerine ön libero arayan sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada Lucas Leiva yer alıyordu. Yaz döneminde Klopp'un transferine izin vermediği Leiva, Liverpool'la sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı ve Galatasaray'la Londra'da masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, 2.5 milyon Euro'dan 3 yıl için 7.5 milyon Euro ödemeye hazırdı ancak Brezilyalı dinamo, imza parasıyla birlikte 12 milyon Euro talep edince bu transferden yüksek maliyet yüzünden vazgeçildi.

Lucas Leiva bu sezon Liverpool ile 21 lig maçına çıktı. 3 asistle takıma katkı verdi.

Sigthorsson ders oldu

Forvet transferinde gündemdeki isim ise Jackson Martinez'di. Çin'de mutsuz olan Kolombiyalı forvet, gelmeye sıcaktı. Ancak Martinez'in Ekim ayından beri maça çıkmaması ve sakatlık geçmişi kafaları karıştırdı. Serdar Aziz ve Sigthorsson'da ağzı yanan sarı-kırmızılılar Guangzhou Evergrande'de forma giyen oyuncunun transferini de askıya aldı.

5 ATAN TAKIM DEĞİŞMİYOR

İgor Tudor, Bursaspor'u 5-0 yenen takımı, Kasımpaşa maçında da sahaya sürecek. Semih Kaya iyileşse de forma Hakan Balta'da kalacak. F.Bahçe derbisindeki çirkin tezahüratlar nedeniyle TT Arena'daki Kasımpaşa maçına G.Saray taraftarı alınmayacak. Kasımpaşa taraftarı ise tribünde olacak.