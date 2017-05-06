Galatasaray-Kasımpaşa: 0-2 (Maç devam ediyor)

63'GOOOLL!! Kasımpaşa, Turgut Doğan Şahin ile farkı 2'ye çıkarıyor.



59'Galatasaray 10 kişi kalıyor ! Orta alanda Tolga Ciğerci, rakibi David Pavelka'ya kayarak arkadan yaptığı müdahale sonrasında 2. sarı kartını görüyor ve kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.



57'Sağ kanatta Garry Rodrigues, son çizgiye indikten sonra ortasını ceza alanına yapmak istiyor ancak top yan ağlarda kalıyor.



54'Sol kanattan Wesley Sneijder'in altıpasın önüne doğru gönderdiği ortasına Selçuk İnan, istediği gibi bir kafa vuruşu yapamıyor ve top farklı şekilde auta gidiyor.



50'Garry Rodrigues, ceza yayının hemen solundan sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top kaleci Ramazan Köse'de kalıyor.



49'Sol taraftan Andre Castro'nun köşe vuruşundan ön direğe yaptığı ortasını Selçuk İnan uzaklaştırıyor.



46'Kasımpaşa'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İlk yarının sonlarına doğru sakatlanan Adem Büyük oyundan alınırken, Turgut Doğan Şahin oyuna dahil oluyor.



46'İkinci yarının ilk düdüğü geliyor ve ikinci devre Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.



45'Maçın ilk yarısı sona eriyor ve mücadelenin ilk devresi Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.



45'Maçın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.



44'Ahmet Çalık ile David Pavelka arasında yaşanan top kapma mücadelesinde David Pavelka yerde kalıyor ve kısa süreli bir sakatlık geçiriyor.



39'Wesley Sneijder'in köşe vuruşundan ceza alanına yaptığı orta herkesi aşıyor ve top ceza sahası dışı sol çaprazında Garry Rodrigues'in önünde kalıyor. Garry Rodrigues, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla sert bir şut çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor.



38'Sağ kanatta köşe gönderine yakın bir noktadan Yasin Öztekin'in ceza alanına yapmak istediği orta Olivier Veigneau'den geri dönüyor.



33'Wesley Sneijder'in, köşe vuruşundan arka direğe yaptığı ortası Abdullah Durak'dan geri dönüyor. Havalanan topa penaltı noktasının gerisinden Tolga Ciğerci kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ramazan Köse bu pozisyonda başarılıyor oluyor.



32'Kasımpaşa yarı alanından kazanılan serbest vuruş için topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in altıpasın önüne doğru gönderdiği ortasına Garry Rodrigues kafa vuruşunu yapıyor ancak direk dibinde Ramazan Köse topu kornere çelmeyi başarıyor.



30'Strahil Popov'un, sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortası Adem Büyük'ü aşıyor ve top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.



25'Adem Büyük, golde asist yapan oyuncu oluyor.



25'GOOOLL!! Kasımpaşa, Andre Castro ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sol kanattan havadan atılan pası ceza sahası önünde iyi kontrol eden Adem Büyük pasını hemen ters taraftaki Andre Castro'ya atıyor. Andre Castro ceza sahası içi sağ çaprazından yerden şutunu çekiyor ve top Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşuyor.



18'Galatasaray'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bruma oyundan alınırken, Garry Rodrigues oyuna dahil oluyor.



18'Wesley Sneijder, kaleye uzak mesafeden sol ayağıyla çok sert bir şut çekiyor fakat top az farkla direğin üstünden auta gidiyor.



15'Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazda Samuel Eduok'un çektiği şut savunmaya çarpıyor ve kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.



11'Wesley Sneijder'in köşe vuruşundan ceza alanına gönderdiği ortasını savunma uzaklaştırmak istiyor ancak top yay içerisinde Selçuk İnan'ın önünde kalıyor. Selçuk, o noktadan kaleye şansını deniyor fakat top defanstan geri geliyor.



8'Sağ taraftan Galatasaray köşe vuruşu kazanıyor. Topun başına geçen Wesley Sneijder ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor ancak David Pavelka topu kafayla uzaklaştırmayı başarıyor.



6'Sol kanattan Olivier Veigneau'nin ön direğe yaptığı ortasına Samuel Eduok kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleye paralel giden bu şut auta çıkıyor.



5'Maçın ilk dakikaları geride kalırken Galatasaray, topla daha çok oynayan taraf oluyor.



1'Sol kanatta Bruma'nın ara pasıyla topla buluşan Lukas Podolski, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekiyor ancak kaleci Ramazan Köse bu şutu kurtarmayı başarıyor.



1'Hakem Özgür Yankaya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Kasımpaşa başlıyor.