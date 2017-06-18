Galatasaray Maicon ile anlaştı

Transfer döneminde vites artıran Galatasaray, Sao Paulo’da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Maicon Pereira Roque ile her konuda anlaşma sağladı. Ara transfer döneminde de gündeme gelen ancak kulübü Sao Paulo’nun zorluk çıkarması nedeniyle rafa kaldırılan Maicon’da bu kez mutlu sona ulaşıldı ve stoper açığı da kapatılmış oldu.

Sarı-kırmızılılar, nihayet oyuncunun kulübünü ikna etti. 1.91 boyundaki başarılı stoper 2015-2016 sezonunda Porto forması giymekteydi. Böylece Maicon da yeniden Avrupa’ya dönmüş oldu.

Kariyerine Cruzeiro’dan Portekiz’in Nacional takımına kiralanarak başlayan Maicon, 2009-2010 sezonunda Portekiz’in devi Porto’nun yolunu tuttu. 2015-2016 sezonunda Porto’dan ayrılan Maicon, Porto’da üç lig şampiyonluğu, üç Portekiz Süper Kupası, bir de UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

Galatasaray’ın Maicon için 7 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Maicon Brezilya’da yeni başlayan ve 7 hafta oynanan sezonda 6 maçta forma giydi.