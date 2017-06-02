Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı
Sunderland: ''Lens için Fenerbahçe'nin talebi yok''
Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim Rhodolfo
İşte Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı !
İşte Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı !
Beşiktaşlı yıldız ifadeye çağrıldı !
Beşiktaşlı yıldız ifadeye çağrıldı !
Fenerbahçe futbolculardan 'Feda' isteyecek
Fenerbahçe futbolculardan 'Feda' isteyecek
Juventus stadından 'Arena' ibaresi kaldırıldı
Juventus stadından 'Arena' ibaresi kaldırıldı
Vitor Pereira'yı yerden yere vurdu !
Vitor Pereira'yı yerden yere vurdu !
Gökhan İnler: ''Az oynamak içimi acıtıyor''
Gökhan İnler: ''Az oynamak içimi acıtıyor''
Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı !
Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı !
Kendine yeni bir sakatlık buldu ! Sergen gibi...
Kendine yeni bir sakatlık buldu ! Sergen gibi...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 02 Haziran 2017 14:18

Galatasaray, Marvelous Nakamba'nın peşinde

Tolga Ciğerci ve Nigel de Jong'tan beklenen verimi alamayan Galatasaray, Vitesse'de oynayan Marvelous Nakamba'yı gündemine aldı.

Galatasaray, Marvelous Nakamba'nın peşinde
A+ A-

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, Felipe Melo’dan sonra bir türlü dikiş tutmayan ön libero mevkisi için sürpriz bir isme yöneldi.

Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse’de forma giyen Zimbabweli Marvelous Nakamba’yı gündemine aldı. Oyuncuyla temas kuran idarecilerin, önümüzdeki günlerde Vitesse’ye teklif yapacağı öğrenildi. Bu sezon 36 resmi maçta şans bulan 23 yaşındaki ön libero, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

melo , transfer , Marvelous Nakamba , Galatasaray