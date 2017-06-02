Galatasaray, Marvelous Nakamba'nın peşinde

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, Felipe Melo’dan sonra bir türlü dikiş tutmayan ön libero mevkisi için sürpriz bir isme yöneldi.

Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse’de forma giyen Zimbabweli Marvelous Nakamba’yı gündemine aldı. Oyuncuyla temas kuran idarecilerin, önümüzdeki günlerde Vitesse’ye teklif yapacağı öğrenildi. Bu sezon 36 resmi maçta şans bulan 23 yaşındaki ön libero, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.