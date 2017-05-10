Galatasaray Rijad Bajic'i istiyor

Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe ile büyük oranda el sıkışan teknik direktör Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli ekibe getirmeyi planladığı yıldız isim için Galatasaray devreye girdi.

Lukas Podolski'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-kırmızılılar gözünü Atiker Konyaspor'un santrforu Rijad Bajic'e çevirdi. Bu sezon 28 Süper Lig maçında 15 gol atmayı başaran 23 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmak isteyen yönetimin, şimdiden maliyet araştırmasına başladığı öğrenildi.

Konyaspor'un geçen sezon başında 500 bin euroya renklerine bağladığı 1.89'luk golcü için 2.5 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

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