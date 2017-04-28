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  1. 28 Nisan 2017 14:11

Galatasaray Romulo Borges'i istiyor

Yönetim kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Flamengo’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Galatasaray Romulo Borges'i istiyor
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Transferde adı birçok isimle anılan Galatasaray ilk bompayı patlatıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın çok gizli bir şekilde yürüttüğü operasyonu ortaya çıktı. Yönetim, Flamengo'nun ön liberosu Romulo Borges Monteiro'yu bitirme noktasına getirdi. Brezilya kulübü ilk görüşmede kapıyı 8 milyon Euro'dan açarken, yapılan pazarlıklar sonrasında çok olumlu bir noktaya gelindi. Galatasaray'ın son olarak satın alma opsiyonlu teklif yaptığı ve Flamengo'nun çok sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'un kiralama bedeli olarak 1.2 milyon Euro ödeyeceği, satın alma opsiyonunun da 8 milyon Euro olarak belirlendiği belirlendi. Galatasaray'ın 26 yaşındaki Romulo'ya da yıllık 1.6 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

8 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Cimbom'un transferini imza aşamasına getirdiği Romulo, ocak ayında Spartak Moskova'dan Flamengo'ya transfer olmuştu. Daha önce ülkesinde CA Porto formasını da giyen Sambacı 8 kez de milli takım formasını giydi. Galatasaray'la görüşmeleri, Romulo'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Hayko Ertür yürütüyor. Eğer bir aksilik olmazsa transferin 1 hafta içinde noktalanması bekleniyor.

5 YILLIK AVRUPA TECRÜBESİ VAR

2012 yılında Vasco de Gama'dan tam 8 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Romulo Borges Monteiro, Rus ekibinin formasını 5 yıl boyunca başarıyla terletti. Ocak ayında 3 milyon Euro'ya Flamengo'ya geçerek ülkesine dönen Brezilyalı ön libero, Libertadores Kupası'nda 2 maçta oynarken 1 gol atmayı başardı.

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Romulo Borges , transfer , galatasaray