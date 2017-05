''Galatasaray ruhu galibiyete yeter''

BAŞAKŞEHİR ve F.Bahçe yenilgileri sarı-kırmızılı camiada moralleri de en alt seviyeye indirse de teknik direktör Igor Tudor bir an olsun takıma inancını yitirmedi. F.Bahçe maçı sonrasında takımının performansını öven ve de sonucun şanssızlık olduğunun altını çizen Tudor, Bursa galibiyeti sonrasında ise rahatladı.



TAKIMIN özellikle sahaya koyduğu hırs ve direnç, Hırvat çalıştırıcıyı memnun ederken Kasımpaşa maçı öncesinde dün takımı ile maç konuşmasında bu noktalara vurgu yaptı. Oyuncularından kalan 5 maçta alınacak 15 puanın takımın da geleceğinin aydınlanmasına neden olacağını belirten Tudor, “Bundan sonra kalan her maç bizim için final... Biz ligi bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirip ardından da Avrupa’da gelecek sezon yolumuza devam edeceğiz. Sizden isteğim F.Bahçe maçı ile başlayıp Bursa’da artan çıkışınızı sürdürmeniz.



‘1 PUAN BİLE...’



LİGDE artık yolun sonuna geldik ancak en kritik haftalar başlıyor. Bizim için kazanmak kadar sahadaki hırsımız, mücadelemiz ve birlik olmamız da önemli. Sizden Kasımpaşa karşısında da takım ruhunu sahaya yansıtmanızı istiyorum. Takım ruhunu sahada gösterdiğimizde her maçımızı kazandık. Ne zaman konsantrasyonumuz azaldı, ne zaman ki mücadele etmedik işte o zaman yenildik. Kasımpaşa da dahil bundan sonra kaybedecek 1 puanımız bile yok” sözleriyle oyuncularına moral verdi.