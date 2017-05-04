Galatasaray savunma ağırlıklı çalıştı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahanın belirli bölgelerinde savunmada pozisyon alma çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde üç ayrı takım halinde topa sahip olma ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışmaların yapıldığı 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

Semih Kaya antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tedavisi ve kondisyon çalışmaları tamamlanan Serdar Aziz, takıma katılma adına saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını 5 Mayıs Cumartesi günü akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.