Enes’in menajeri transferi Twitter’dan öğrendi
Demba Ba transferi açıkladı !
Inter'den Andrea Belotti için inanılmaz teklif
Podolski son kez basının karşısında
Podolski son kez basının karşısında
Nefes kesen maçta Çağla elendi
Nefes kesen maçta Çağla elendi
Süper Lig yolunda büyük kapışma
Süper Lig yolunda büyük kapışma
Başkan'dan flaş Kocaman açıklaması !
Başkan'dan flaş Kocaman açıklaması !
Arsenal resmen açıkladı ! Arsene Wenger...
Arsenal resmen açıkladı ! Arsene Wenger...
Bafetimbi Gomis’de beklenen gün geldi !
Bafetimbi Gomis’de beklenen gün geldi !
Avrupa zaferinden sonra dibe vurdular !
Avrupa zaferinden sonra dibe vurdular !
Mehmet Ekici transferinde flaş gelişme !
Mehmet Ekici transferinde flaş gelişme !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 31 Mayıs 2017 17:09

Galatasaray Sneijder’siz çalıştı

Ligin son haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Wesley Sneijder milli takım kampına katıldığı için yıldız futbolcusundan yoksun çalıştı.

Galatasaray Sneijder’siz çalıştı
A+ A-

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ardından yediye üç iki grup halinde dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Aytemiz Alanyaspor’a karşı 90 dakika forma giyen oyuncular, antrenmanın bu bölümünden sonra koşuyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Cenk Gönen, takımdan ayrı kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Hollanda Milli Takımı’nın Fas ile oynayacağı dostluk maçı için milli takımının kampına katılan Wesley Sneijder, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam

gs , galatasaray transferleri , galatasaray , galatasaray haberleri