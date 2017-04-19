Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra üçe üç topa sahip olma ve baskı çalışmaları yapıldı. Ana bölümde ise 11'e 11 iki takım halinde taktik çalışmaların üzerinde durulan bir çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına 20 Nisan Perşembe günü akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.