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  5. 13 Mayıs 2017 12:51

Galatasaray ve Başakşehir Zeki Yıldırım'ı istiyor

Galatasaray ve Medipol Başakşehir Antalyaspor'un istikrarlı ismi Zeki Yıldırım ile ilgileniyor.

Galatasaray ve Başakşehir Zeki Yıldırım'ı istiyor
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Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala takımlar kadro yapılanmaları için çalışmalarına devam ederken Galatasaray ile Medipol Başakşehir Antalyaspor forması giyen Zeki Yıldırım'ı kadrosuna katmak istiyor.

Antalyaspor'da 5.sezonunu geçiren ve geride kalan 4 sezonda 110 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmezi olan Zeki Yıldırım da İstanbul ekiplerine gelmeye sıcak bakıyor.

De Jong ve Tolga Ciğerci'den beklediği verimi alamayan Galatasaray 26 yaşındaki başarılı oyuncu için ısrarcı.

Başakşehir'de istiyor

Haziran ayında açıklanacak Milli Takım aday kadrosuna da çağrılması beklenen Zeki Yıldırım için Medipol Başakşehir de girişimlere başladı. Emre Belözoğlu'nun son yılını geçirmesi ve Mahmut Tekdemir'in de alternatifinin olmaması nedeniyle transfer ihtimalini daha da güçlü hale getiriyor.

Zeki Yıldırım'ın Antalyaspor ile 2018 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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transfer , Galatasaray , Zeki Yıldırım